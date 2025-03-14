ЕС планирует масштабные инвестиции в оборону для сдерживания России

Евросоюз намерен запустить масштабный проект по наращиванию оборонной промышленности, направленный на сдерживание России и поддержку Украины. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект Белой книги по обороне.

В проекте отмечается, что восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода.

Документ, подготовленный комиссаром ЕС по обороне Андрюсом Кубилиусом и главным дипломатом ЕС Кайей Каллас, должен быть представлен лидерам ЕС на следующей неделе.

Ключевые элементы новой политики объединения, по данным Politico, включают в себя поддержку производства оружия внутри блока и «компаний-единомышленников из третьих стран», поощрение совместных закупок вооружений, упрощение финансирования оборонных проектов.

Кроме того, он предполагает сосредоточение внимания на противовоздушной обороне, военной мобильности, а также сокращении бюрократической волокиты при инвестициях в оборону.

Россия в проекте называется экзистенциальной угрозой. Необходимость сдерживания Москвы сохранится даже после заключения справедливого и прочного мирного соглашения с Украиной. Первоочередной задачей ЕС является обеспечение возможности Украины продолжать отражать атаки России, говорится в проекте.

Накануне Bloomberg сообщало, что Европе может потребоваться свыше десяти лет на перевооружение.

Ранее в Евросоюзе призвали готовиться к войнам с РФ.