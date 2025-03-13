В США спрогнозировали, как быстро ЕС сможет перевооружиться

Bloomberg: Европе может потребоваться свыше десяти лет на перевооружение

Странам Европы может потребоваться более десятилетия на перевооружение и обновление военно-промышленного комплекса. К такому выводу пришли эксперты Bloomberg Intelligence в своем отчете.

«Европейским членам НАТО может потребоваться более десяти лет для укрепления своих оборонных секторов, поскольку континент стремится преодолеть десятилетия недофинансирования и сдержать будущие угрозы со стороны России», — говорится в публикации.

По данным агентства, аналитики утверждают, что процесс наращивания военной мощи ЕС будет замедлен «огромными задержками у подрядчиков», поскольку они испытывают перегрузку мощностей существующим спросом.

Кроме того, пишет Bloomberg, в европейском оборонном секторе наблюдается нехватка подготовленных кадров. По информации агентства, небольшая военная промышленность региона может не справиться с обеспечением всего необходимого для армий Европы в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

8 марта сообщалось, что в отношениях между Францией и Германией появилось напряжение из-за предложенных инвестиций в размере €150 млрд в оборонную промышленность ЕС.

12 марта стало известно, что большинство в парламенте Нидерландов проголосовало против участия королевства в инициативе ЕК по перевооружению Европы.

Ранее Шольц призвал ЕС не инвестировать в оборону за счет пенсий и здравоохранения.