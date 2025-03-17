Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вооруженные силы Таджикистана присоединятся к параду на Красной площади

Путин: таджикистанские военные примут участие в параде в Москве
close
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Таджикистанские военнослужащие примут участие в параде по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Согласно имеющейся договоренности, расчет Вооруженных сил республики будет участвовать в торжественном параде», — сказал российский лидер по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

17 марта в Кремле состоялась встреча Путина и таджикистанского лидера. В ходе переговоров президент РФ заявил, что ждет зарубежного коллегу на торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, Рахмон уже принял приглашение на соответствующие мероприятия.

До этого в министерстве иностранных дел РФ рассказали, что 9 мая российскую столицу посетят лидеры нескольких стран Латинской Америки. При этом департамент государственного протокола внешнеполитического ведомства взял на себя организацию визитов высокопоставленных гостей в Москву и обеспечение всех необходимых условий для их проведения.

Ранее лидер страны — члена Европейского союза (ЕС) подтвердил свой визит в РФ в День Победы.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами