Вооруженные силы Таджикистана присоединятся к параду на Красной площади

Таджикистанские военнослужащие примут участие в параде по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Согласно имеющейся договоренности, расчет Вооруженных сил республики будет участвовать в торжественном параде», — сказал российский лидер по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

17 марта в Кремле состоялась встреча Путина и таджикистанского лидера. В ходе переговоров президент РФ заявил, что ждет зарубежного коллегу на торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, Рахмон уже принял приглашение на соответствующие мероприятия.

До этого в министерстве иностранных дел РФ рассказали, что 9 мая российскую столицу посетят лидеры нескольких стран Латинской Америки. При этом департамент государственного протокола внешнеполитического ведомства взял на себя организацию визитов высокопоставленных гостей в Москву и обеспечение всех необходимых условий для их проведения.

Ранее лидер страны — члена Европейского союза (ЕС) подтвердил свой визит в РФ в День Победы.