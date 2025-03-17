В США рассказали об активной работе Трампа и Рубио по достижению мира на Украине

Госдеп: Трамп и Рубио ведут дипломатию с Киевом и Москвой ради мира на Украине

Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио совершают активные дипломатические усилия с Украиной и Россией, чтобы добиться прекращения украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox Business.

По словам Брюс, усилия американской стороны сначала в Эр-Рияде с российской делегацией, после в Джидде с представителями Украины, направлены на прекращение украинского кризиса. Она подчеркнула, что этого хочет мир.

Представитель госдепартамента добавила, что Соединенные Штаты стремятся к долгосрочному миру, и именно поэтому Рубио осуществляет «активную шаттл-дипломатию», а Трамп находится в контакте с президентом России Владимиром Путиным, чтобы добиться согласия на прекращение огня.

Брюс подчеркнула, что Трамп и его команда работают над тем, чтобы остановить военные действия и начать переговоры, которые обеспечат прочный и устойчивый мир на Украине.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Ранее Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 18 марта.