Депутат Госдумы отверг названные Украиной три красные линии

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в разговоре с «Лентой.ру», что проведение мирных переговоров с учетом названных украинской стороной трех красных линий невозможно.

Чепа отметил, что Украина многие годы жила в ожидании вступления в Евросоюз (ЕС) и НАТО, выстраивая свою внешнюю и внутреннюю политику на этой основе. По словам депутата, несмотря на многолетние споры о том, что этого не произойдет, украинцы продолжали верить в это, поскольку регулярно получали определенные сигналы от многих лидеров ЕС о возможной реализации их ожиданий.

«Все то, что требует Украина, и явилось причиной этого конфликта. Если их не решить, то мирного соглашения не будет», — сказал Чепа.

17 марта глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что его страна не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил России усилением Украины в случае отказа от перемирия.