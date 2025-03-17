Бывший американский разведчик рассказал, какую ловушку Европе устроили Путин и Трамп

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии были ловушкой для Европы. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в интервью журналисту Ямарлу Томасу на YouTube.

«Цель встречи заключалась в том, чтобы заставить европейские страны перестать разжигать конфликт и приступить к обсуждению мирного урегулирования», — сказал он.

Риттер считает, что переговоры были спланированы заранее, а все нюансы обсуждались напрямую между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

11 марта в Джидде состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В странах ЕС инициативу единогласно поддержали.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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