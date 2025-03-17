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Венгрия пообещала не допустить включения ядерной энергетики в новый пакет санкций против РФ

Сийярто: Венгрия не допустит включения ядерной энергетики в 17-й пакет санкций
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Marko Djurica/Reuters

Венгрия не допустит включения в новый, 17-й пакет санкций в отношении России ядерной энергетики. Об этом заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает ТАСС.

Вопрос подготовки новых рестрикций обсуждается в ЕС с большим энтузиазмом и руководство блока испытывает сильное воодушевление по этому поводу, отметил глава МИД Венгрии.

Он также напомнил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига потребовал включения в новый пакет этой отрасли.

«Если это предложение будет включено в проект пакета санкций, то мы дадим понять, что это не сработает, и тогда оно будет исключено», — подчеркнул Сийярто.

Венгерский министр также сообщил, что Будапешт не поддержал выделение военной помощи Киеву на €20 млрд.

17 марта Совет Европейского союза одобрил третий платеж Украине размером €3,5 млрд.

Ранее послы стран ЕС согласились продлить антироссийские санкции.

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