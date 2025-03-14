Послы стран ЕС согласились продлить антироссийские санкции

Reuters: послы ЕС согласились продлить санкции в отношении более 2,4 тыс. лиц

Послы Европейского союза согласились продлить антироссийские санкции в отношении более 2,4 тысяч лиц и организаций. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на евродипломатов.

«Послы Евросоюза согласились обновить санкции против России касательно более чем 2,4 тыс. лиц и организаций», — говорится в сообщениях агентства.

Также послы стран Евросоюза согласились исключить трех лиц из списка санкций, введенных против России. При этом среди них нет бизнесмена Михаила Фридмана, отмечало агентство Reuters.

Как накануне писала газета Financial Times со ссылкой на источники, Будапешт пригрозил заблокировать продление рестрикций, если из списка не уберут бизнесмена Михаила Фридмана.

При этом, как уточнило агентство Bloomberg, ЕС намерен продлить ограничения еще на шесть месяцев.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает новый пакет санкций против России.