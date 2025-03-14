Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Послы стран ЕС согласились продлить антироссийские санкции

Reuters: послы ЕС согласились продлить санкции в отношении более 2,4 тыс. лиц
close
Global Look Press

Послы Европейского союза согласились продлить антироссийские санкции в отношении более 2,4 тысяч лиц и организаций. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на евродипломатов.

«Послы Евросоюза согласились обновить санкции против России касательно более чем 2,4 тыс. лиц и организаций», — говорится в сообщениях агентства.

Также послы стран Евросоюза согласились исключить трех лиц из списка санкций, введенных против России. При этом среди них нет бизнесмена Михаила Фридмана, отмечало агентство Reuters.

Как накануне писала газета Financial Times со ссылкой на источники, Будапешт пригрозил заблокировать продление рестрикций, если из списка не уберут бизнесмена Михаила Фридмана.

При этом, как уточнило агентство Bloomberg, ЕС намерен продлить ограничения еще на шесть месяцев.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает новый пакет санкций против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами