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В США назвали условие устойчивого мира на Украине

Госдеп: США хотят устойчивого мира на Украине, но сперва нужно прекратить огонь
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Jose Luis Magana/AP

Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон добивается устойчивого мира на Украине, но сперва необходимо прекратить огонь. Ее слова передает телеканал Fox Business.

«Чтобы говорить о мире, который продлится не месяц, не полгода и не год, сперва нужно прекратить [кровопролитие]. Стрельба и кровопролитие должны остановиться», — отметила Брюс.

Она пояснила, что госсекретарь США Марко Рубио проводит «активную челночную дипломатию», а президент США Дональд Трамп продолжает контакты с российским коллегой Владимиром Путиным именно потому, что мир хочет завершения конфликта на Украине.

Член комитета Государственной думы по международным делам Роза Чемерис прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент США Дональд Трамп должен согласовывать уступки России с Евросоюзом (ЕС).

По мнению парламентария, высказывания европейских чиновников по украинскому вопросу мало интересуют американского лидера.

Ранее Бербок обвинила Путина в «тактике проволочек».

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