В США назвали условие устойчивого мира на Украине

Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон добивается устойчивого мира на Украине, но сперва необходимо прекратить огонь. Ее слова передает телеканал Fox Business.
«Чтобы говорить о мире, который продлится не месяц, не полгода и не год, сперва нужно прекратить [кровопролитие]. Стрельба и кровопролитие должны остановиться», — отметила Брюс.
Она пояснила, что госсекретарь США Марко Рубио проводит «активную челночную дипломатию», а президент США Дональд Трамп продолжает контакты с российским коллегой Владимиром Путиным именно потому, что мир хочет завершения конфликта на Украине.
Член комитета Государственной думы по международным делам Роза Чемерис прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент США Дональд Трамп должен согласовывать уступки России с Евросоюзом (ЕС).
По мнению парламентария, высказывания европейских чиновников по украинскому вопросу мало интересуют американского лидера.
Ранее Бербок обвинила Путина в «тактике проволочек».