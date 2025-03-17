Политолог Скачко: США нужно учесть, что РФ не откажется от Запорожья и Херсона

Президенту США Дональду Трампу в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным придется учитывать, что Москва не откажется от Запорожской и Херсонской областей. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политический обозреватель Владимир Скачко.

Эксперт напомнил, что, согласно Конституции РФ, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области являются субъектами Российской Федерации. Более того, по его словам, у Москвы сильные переговорные позиции, поэтому Вашингтон может «кнутом» заставить Киев пойти на уступки.

«Так называемые красные линии, которые киевские власти прочертили, нереалистичны. Их единственная цель — сорвать урегулирование конфликта и, как того желает Европа, продолжать боевые действия», — считает Скачко.

Он добавил, что если Киев окажется абсолютно недоговороспособным, специальная военная операция продолжится до тех пор, пока противник не будет изгнан с территории РФ.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии назвали условие, при котором мир скажет, что Путин победил.