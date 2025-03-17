Канада укрепит связи с Францией на фоне противоречий с США

Новый премьер-министр Канады Марк Карни на фоне торгового противостояния с США заявил о желании укреплять отношения с Францией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для Канады важно, как никогда, укреплять связи с нашими надежными союзниками, такими как Франция. Мы должны укрепить сотрудничество между нашими странами, чтобы обеспечить нашу безопасность, безопасность союзников и всего мира», — сказал он.

4 марта агентство Bloomberg сообщило, что США вводят таможенные пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации агентства, Белый дом наложил пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики.

В тот же день бывший канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что США начали торговую войну против Канады. Он уточнил, что в рамках ответных мер его страна ввела тарифы в размере 25%.

Ранее Макрон заявил о подготовке ответных мер против США на случай введения пошлин против ЕС.