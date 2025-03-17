Слуцкий заявил, что НАТО снимает с повестки вопрос членства Украины

НАТО, судя по последним заявлениям генсека Марка Рютте, фактически снимает с повестки вопрос членства Украины в альянсе. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Рютте 14 марта в интервью подтвердил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна не намерена отказываться от вступления в НАТО, признавать утрату территорий, а также прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении.

Комментируя это заявление, депутат высказал мнение, что такая тактика только заводит переговоры об урегулировании конфликта в тупик.

Киев, считает депутат, застрял в стадии отрицания проигрыша. Слуцкий уверен, что Россия, побеждая на поле боя, продолжит требовать гарантий безопасности, в том числе внеблокового статуса Украины.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам возможных переговоров с Москвой не будет признавать утраченные территории российскими.

Ранее в Белом доме назвали членство Украины в НАТО «невероятно маловероятным».