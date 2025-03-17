Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слуцкий заявил, что НАТО снимает с повестки вопрос членства Украины

Слуцкий: НАТО, судя по заявлениям генсека Рютте, снимает вопрос членства Украины
close
Petrov Sergey/Global Look Press

НАТО, судя по последним заявлениям генсека Марка Рютте, фактически снимает с повестки вопрос членства Украины в альянсе. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Рютте 14 марта в интервью подтвердил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна не намерена отказываться от вступления в НАТО, признавать утрату территорий, а также прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении.

Комментируя это заявление, депутат высказал мнение, что такая тактика только заводит переговоры об урегулировании конфликта в тупик.

Киев, считает депутат, застрял в стадии отрицания проигрыша. Слуцкий уверен, что Россия, побеждая на поле боя, продолжит требовать гарантий безопасности, в том числе внеблокового статуса Украины.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам возможных переговоров с Москвой не будет признавать утраченные территории российскими.

Ранее в Белом доме назвали членство Украины в НАТО «невероятно маловероятным».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами