Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме назвали членство Украины в НАТО «невероятно маловероятным»

Уолтц: членство Украины в НАТО не поддерживают ни США, ни ряд других стран блока
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Ни США, ни ряд других стран-участниц НАТО не поддерживают идею вступления Украины в альянс. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала ABC News.

«Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это [исходит] не только со стороны Соединенных Штатов. Это и со стороны ряда других стран», — сказал представитель Белого дома.

14 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня. Генсек согласился с тем, что с такой инициативой выступили США.

В этот же день вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина выразила недоумение в связи с заявлением Рютте о невозможности вступления Киева в альянс. Она подчеркнула, что подобные заявления не озвучивались в ходе предыдущих контактов между сторонами.

Ранее журналист посмеялся над «бредовой фантазией» Украины о НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами