В Белом доме назвали членство Украины в НАТО «невероятно маловероятным»

Уолтц: членство Украины в НАТО не поддерживают ни США, ни ряд других стран блока

Ни США, ни ряд других стран-участниц НАТО не поддерживают идею вступления Украины в альянс. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала ABC News.

«Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это [исходит] не только со стороны Соединенных Штатов. Это и со стороны ряда других стран», — сказал представитель Белого дома.

14 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня. Генсек согласился с тем, что с такой инициативой выступили США.

В этот же день вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина выразила недоумение в связи с заявлением Рютте о невозможности вступления Киева в альянс. Она подчеркнула, что подобные заявления не озвучивались в ходе предыдущих контактов между сторонами.

Ранее журналист посмеялся над «бредовой фантазией» Украины о НАТО.