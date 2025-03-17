В РФ заявили, что больше не согласятся на ротацию экспертов МАГАТЭ через Украину

Ульянов: РФ не согласится на ротацию экспертов МАГАТЭ через территорию Украины

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона больше не согласится на ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС через территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы дали еще один шанс украинской стороне, согласились на ротацию 12 февраля, и эта ротация была пущена под откос самым жестоким образом с использованием тяжелых вооружений против автоколонны. Повторять такие эксперименты, честно говоря, я думаю, мы не будем готовы», — поделился Ульянов.

До этого Ульянов говорил, что новый визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию в данный момент не обсуждается, однако его можно оперативно организовать при необходимости.

13 марта Гросси говорил, что удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по защитному саркофагу четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС привел к образованию большой дыры в защитной конструкции и спровоцировал пожар.

Ранее в МАГАТЭ заявили о ядерных рисках в связи с атакой на Чернобыльскую АЭС.