Стало известно об участии Украины в тайном прибытии Саакашвили в Грузию

Тайное прибытие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в республику в 2021 году спланировала и осуществила военная разведка Украины. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, за несколько дней до прибытия в Грузию экс-президент находился в Брюсселе и встретился там с представителями Еврокомиссии и Европарламента. Папуашвили напомнил, что тогда Саакашвили уже был приговорен к лишению свободы на шесть лет по обвинению в ликвидации банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили.

12 марта Тбилисский городской суд приговорил политика к девяти годам лишения свободы по обвинению в растрате более $3,2 млн бюджетных средств.

Канделаки заявила, что успела плюнуть в лицо Саакашвили и гордится этим. По ее словам, она верила в то, что экс-президент станет «пылью в истории Грузии».

Генеральная прокуратура Грузии утверждает, что Саакашвили тратил бюджетные средства на косметические процедуры, покупку подарков, билетов на самолет и организацию отдыха близких ему людей, на собственный отдых, финансирование учебы своих детей за рубежом и т.д.

Михаил Саакашвили управлял Грузией в период с 2004 по 2013 год.

Ранее Канделаки рассказала о плевке в лицо Саакашвили.