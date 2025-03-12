Канделаки рассказала о плевке в лицо Саакашвили

Канделаки: я когда-то плюнула в лицо Саакашвили и горжусь этим

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что 16 лет ждала тюремного заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

12 марта Тбилисский городской суд приговорил политика к девяти годам лишения свободы по обвинению в растрате более $3,2 млн бюджетных средств.

Канделаки заявила, что успела плюнуть в лицо Саакашвили и гордится этим. По ее словам, она верила в то, что экс-президент станет «пылью в истории Грузии».

Генеральная прокуратура Грузии утверждает, что Саакашвили тратил бюджетные средства на косметические процедуры, покупку подарков, билетов на самолет и организацию отдыха близких ему людей, на собственный отдых, финансирование учебы своих детей за рубежом и т.д.

Михаил Саакашвили управлял Грузией в период с 2004 по 2013 год.

Ранее Саакашвили призвал устраивать большие протесты в Грузии.