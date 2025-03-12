«Дело пиджаков»: Саакашвили получил 9 лет за ботокс, эпиляцию и картину, написанную грудью

Тбилисский суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате более $3,2 млн бюджетных средств. Обвинения экс-главе страны предъявили еще в 2014 году. По версии Генеральной прокуратуры Грузии, Саакашвили потратил бюджетные деньги на услуги повара, аренду яхты и автомобилей, покупку пиджаков, пальто, часов и картины, нарисованной грудью, а также процедуры ботокса и эпиляции. Сам экс-президент иронично назвал приговор «сюрпризом».

Суд в Грузии приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате более $3,2 млн бюджетных средств. Об этом сообщил телеканал «Мтавари Архи».

В срок наказания зачтут период лишения свободы с 1 октября 2021 года. Кроме этого, экс-президенту Грузии запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Вместе с Саакашвили суд также признал виновным главу службы госохраны Темура Джанашию, его оштрафовали на 300 тыс. лари ($108 тыс.).

Экс-президент Грузии с иронией назвал приговор Тбилисского суда сюрпризом.

«Каким сюрпризом стал вердикт олигарха, да? Я был приговорен практически к пожизненному заключению за официальные расходы администрации президента… Нас не запугать! Сила в единстве», — написал Саакашвили.

«Дело пиджаков»

Бывшего главу Грузии признали виновным по статье о присвоении или растрате, совершенном неоднократно в крупном размере. Обвинения ему предъявили еще в 2014 году. По данным Генеральной прокуратуры Грузии, Михаил Саакашвили, будучи президентом, потратил бюджетные средства на обслуживание личных нужд и свою семью, в том числе на гостиницы, в которые заселялись иностранные гости, аренду яхты и автомобилей, оплату учебы сына, услуги массажистки, процедуры ботокса и эпиляции и т. д.

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Например, на повара из Испании и личного стилиста экс-президент потратил $174 тыс., процедура похудения Михаила Саакашвили стоила $113 тыс., еще $290 тыс. ушло на аренду самолетов. Также, как сообщалось, на государственные средства бывший глава Грузии приобрел в Великобритании семь пиджаков и одно пальто из кашемира за $30 тыс., два деловых костюма — за примерно $5 тыс. Еще более $30 тыс. он отдал за 10 наручных часов, купленных в США, Великобритании и в Грузии.

За более чем $9 тыс. Саакашвили также приобрел в Лондоне картину модели, актрисы, художницы Мередит Остром, рисующей грудью.

Для того, чтобы об этих тратах не узнала общественность, они списывались под грифом «секретно». Этим занимался экс-глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия.

Саакашвили называл обвинения необоснованными и заявлял, что «те деньги, в растрате которых обвиняет его прокуратура, тратились в интересах страны».

СМИ сообщали, что после возбуждения уголовного дела он решил вернуть правительству Грузии приобретенные за госсредства костюмы и пальто. 19 августа курьер доставил их в здание Госканцелярии вместе с запиской от экс-президента, в которой он объяснил, что возвращает их «для использования по личному усмотрению». Сотрудники бюро пропусков Госканцелярии отказались забирать одежду, заявив, что принимают «только официальную корреспонденцию». Курьер оставил костюмы и пальто в бюро пропусков.

На следующий день грузинская полиция вернула Саакашвили семь пиджаков и спортивное кашемировое пальто. После этого в народе дело против экс-президента Грузии получило название «дело пиджаков».

Другие дела

«Дело пиджаков» стало третьим разбирательством, которое закончилось для Михаила Саакашвили приговором. Ранее он заочно получил девять лет лишения свободы по делам об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани (прокуратура Грузии обвинила Саакашвили в том, что он, превысив полномочия, попытался помешать расследованию преступления).

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Кроме этого, в отношении Саакашвили продолжаются разбирательства о превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании Imedi, а также незаконном пересечении границы. Ожидается, что приговор по последнему делу ему вынесут 14 марта.