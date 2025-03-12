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Прокуратура не обжалует приговор Саакашвили

Прокуратура Грузии не планирует обжаловать девятилетний приговор Саакашвили
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Irakli Gedenidze/Reuters

Генеральная прокуратура Грузии не планирует обжаловать девятилетний приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили за растрату более $3,2 млн бюджетных средств. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

В Генпрокуратуре заявили, что намерены обратиться в апелляционный суд, чтобы оспорить штраф в размере 300 тыс. лари (более $107 тыс.), наложенный на бывшего начальника охраны Саакашвили Теймураза Джанашию.

Прокуратура утверждает, что Саакашвили тратил бюджетные средства на косметические процедуры, покупку подарков, билетов на самолет и организацию отдыха близких ему людей, на собственный отдых, финансирование учебы своих детей за рубежом и т.д.

12 марта Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы за растрату более $3,2 млн бюджетных средств.

Михаил Саакашвили управлял Грузией в период с 2004 по 2013 год.

5 февраля этого года парламент Грузии проголосовал за создание комиссии по расследованию преступлений времен президентства Саакашвили.

Ранее Саакашвили призвал устраивать большие протесты в Грузии.

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