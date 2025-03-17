Эксперт объяснил, почему Трамп, говоря о мире, возобновил помощь Украине

Бывший советник главы Донецкой народной республики (ДНР), сопредседатель Клуба народного единства, политический философ Александр Казаков в интервью «БИЗНЕС Online» объяснил, почему президент США Дональд Трамп, говоря о мире, возобновил военную помощь Украине.

По мнению эксперта, в понимании американского лидера существуют текущая задача и глобальная.

«Когда мы воспринимаем все совокупно, то начинаем материться на президента США: «Как так, чтобы заключить соглашение о мире, он возобновляет поставки оружия Украине? Он что, шизофреник?» Нет, он решает конкретные задачи. Но свои, не наши. <...> И раз [украинский лидер Владимир] Зеленский согласился выполнить его требования, поставки возобновляются», — пояснил Казаков.

При этом он выразил уверенность, что Трамп не хочет, чтобы боевые действия продолжались, поэтому после перепалки с Зеленским в Белом доме он прекратил поставки оружия жестко, а возобновлять будет медленно, с перебоями.

4 марта американская администрация объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидалось, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность начать мирные переговоры с Москвой.

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча представителей Украины и США. По ее итогам Киев заявил о готовности согласиться на предложение о введении 30-дневного прекращения огня, а Вашингтон анонсировал возобновление помощи.

Ранее стало известно, на каких условиях США восстановили помощь Украине.