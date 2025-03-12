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Стало известно, на каких условиях США восстановили помощь Украине

РБК-Украина: США возобновили помощь ВСУ с условием готовности прекратить огонь
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Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты возобновили военную помощь Украине при условии готовности Киева к прекращению огня. Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«РБК-Украина от источников узнало, на каких условиях США восстановили помощь Украине… Украине не выдвигали никаких дополнительных предпосылок для восстановления американской помощи. Основной была готовность к прекращению огня», — говорится в сообщении издания.

Источники добавили, что идея о полном перемирии была выработана непосредственно в ходе вчерашних переговоров между украинской и американской делегациями.

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что переговоры по конфликту на Украине начались и идут не в направлении поставок новых вооружений, а в поиске мирного соглашения — это позитивный факт.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Москва ожидает, пока США подробнее проинформируют Россию о переговорах. Не исключен телефонный разговор президентов, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Украина ищет способы снять блокировку Венгрии по вступлению в Евросоюз.

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