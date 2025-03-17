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В Сербии предложили подключить США и РФ к расследованию применения звуковой пушки

Власти Сербии предложили ФБР и ФСБ расследовать применение звуковой пушки
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milosvucevicsns/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правительство Сербии готово подключить спецслужбы России и США к расследованию предполагаемого применения полицией республики «звуковой пушки» против протестующих. Об этом заявил премьер-министр страны Милош Вучевич, передает РИА Новости.

«Чтобы остановить поток лжи <...> правительство готово пригласить ФБР и ФСБ приехать и провести расследование», — заявил он.

По словам премьер-министра, приказа о применении дубинок не было, никаких действий со стороны полиции предпринято не было. Вучевич отметил, что сербские правоохранители умеют контролировать скопление большого количества людей без применения силы.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что методы, имевшие место во время киевского «майдана» в 2014 году, не будут работать в его стране. Он обвинил оппозицию в распространении ложной информации о якобы применении властями «звуковой пушки» на протестах 15 марта.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.

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