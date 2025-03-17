Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил, что идея Макрона о миротворцах «подбивает» США к противостоянию с РФ

Рогов: идея Макрона о введении миротворцев является ловушкой для Трампа
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о введении миротворцев на Украину является ловушкой для его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Макрон и премьер Британии Стармер показывают, что намерены и дальше загребать жар чужими руками», — заявил он.

По словам Рогова, они говорят о миротворцах, понимая, что это возможно только при американской поддержке. Он подчеркнул, что идея французского лидера «подбивает» США к прямому противостоянию с Россией.

Председатель комиссии добавил, что введение миротворцев является прямой оккупацией исторически южнорусских земель, которые из-за исторической ошибки оказались в составе «сепаратистского проекта «Украина»».

До этого Макрон заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». В МИД России обвинили Макрона в том, что тот стремится сделать Париж участником конфликта и пытается придумать для этого любые оправдания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого в МИД РФ оценили планы Британии по отправке миротворцев на Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами