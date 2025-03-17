Идея президента Франции Эммануэля Макрона о введении миротворцев на Украину является ловушкой для его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Макрон и премьер Британии Стармер показывают, что намерены и дальше загребать жар чужими руками», — заявил он.

По словам Рогова, они говорят о миротворцах, понимая, что это возможно только при американской поддержке. Он подчеркнул, что идея французского лидера «подбивает» США к прямому противостоянию с Россией.

Председатель комиссии добавил, что введение миротворцев является прямой оккупацией исторически южнорусских земель, которые из-за исторической ошибки оказались в составе «сепаратистского проекта «Украина»».

До этого Макрон заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». В МИД России обвинили Макрона в том, что тот стремится сделать Париж участником конфликта и пытается придумать для этого любые оправдания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого в МИД РФ оценили планы Британии по отправке миротворцев на Украину.