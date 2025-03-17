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В МИД РФ оценили планы Британии по отправке миротворцев на Украину

Захарова отреагировала на планы Британии по отправке миротворцев на Украину
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Великобритания в космос никого отправить не может. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Лондона направить миротворцев на Украину.

«Британия же не может разместить космонавтов в космосе или космическую станцию, не может разместить атомоход в Арктике. Даже клиники передовые не может разместить на своей территории», — заявила она.

Захарова уточнила, что Лондон проиграл научно-техническую революцию в XX веке и использует «карету прошлого», прибегая к интригам, колониализму и пиратству с воровством. Представитель МИД отметила, что далеко на таком экипаже не уедешь.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». В МИД России обвинили Макрона в том, что тот стремится сделать Париж участником конфликта и пытается придумать для этого любые оправдания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине.

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