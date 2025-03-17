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Постпред РФ оценил встречу России, Ирана и Китая по ядерной программе

Постпред Ульянов назвал успешной встречу РФ, Ирана и Китая по ядерной программе
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Сурен./Wikimedia Comons

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что трехсторонняя встреча РФ, Ирана и Китая в Пекине по иранской ядерной программе прошла успешно. Об этом сообщает ТАСС.

Ульянов отметил, что Россия, Китай и Иран тесно координируют свои позиции, и именно этот аспект стал ключевым на переговорах в Пекине.

«Встреча была в целом успешной. По итогам было издано совместное заявление, где прописаны очень правильные, уместные тезисы, касающиеся прежде всего необходимости урегулирования проблем политико-дипломатическими средствами», — сказал Ульянов.

Он также сообщил, что заместитель министра Ирана, участвовавший в переговорах в Пекине, в понедельник прибыл в Вену и сейчас проводит там встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

«Через полтора часа мы с ним встретимся в иранской миссии вместе с китайским коллегой. То есть процесс этот поставлен на серьезную систематическую основу. Это очень важно», — сказал дипломат.

14 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций. Он также отметил, что страны провели углубленный обмен мнениями, уделив особое внимание вопросам мира.

5 марта Песков заявил, что Москва развивает с Ираном взаимовыгодные отношения и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы.

Ранее в Кремле высказались о санкциях против Ирана.

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