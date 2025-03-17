В Курганской области отстранили заместителя главы одного из округов

Первого заместителя главы Кетовского муниципального округа Курганской области Николая Бабкина отстранили от работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.

«Отстранен от работы с последующим увольнением <...> Николай Бабкин. В настоящее время работают следственные органы», — говорится в заявлении.

В тексте не уточняется, по какой причине были организованы следственные мероприятия.

14 марта сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко по делу о получении взяток на сумму более 4 млн рублей. На следующий день суд распорядился отправить экс-чиновника в СИЗО на срок до 13 мая 2025 года.

16 марта пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ сообщила об аресте Антона Тимошенко, который приходится сыном бывшему заместителю губернатора Брянской области. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Его также поместили под стражу до 13 мая текущего года.

Ранее в Пермской области бывшего чиновника лишили свободы за взятку в размере 15 млн рублей.