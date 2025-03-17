Российская Федерация по дипломатическим каналам связывается со странами, чьи наемники были замечены в рядах Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат напомнил, что в России есть делегации в ОБСЕ. Через эти делегации информация, которую российская сторона получает, передается правительствам других государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане «выполняют функции палачей» в Курской области и вдоль линии боевого соприкосновения.

По словам посла, реакция властей этих стран разная: есть государства, которые обращаются к России с просьбой передать информацию о наемниках, и они хотят предпринять действия по отношению к ним; есть страны, которые пытаются всеми способами прикрыть и максимально нивелировать сведения о том, что их наемники присутствуют в российском регионе и в зоне СВО.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее пленный из ВСУ заявил, что наемники отстреливают отступающих бойцов.