В Кремле прокомментировали поездку Путина в Курскую область

Песков: Путин сам принимает решения о том, что считает целесообразным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста о поездке президента РФ Владимира Путина в Курскую область.

На вопрос журналиста, как в администрации президента оценивают поездку Путина к линии фронта во время СВО, Песков заявил, что президент принимает решения самостоятельно. Его не стоит сравнивать с кем-либо, например, с главой СССР Иосифом Сталиным, который во время Великой Отечественной войны посещал Тегеран, Ялту.

«Я бы Путина ни с кем не сравнивал. Это президент, избранный народом и пользующийся поддержкой населения. Он самостоятельно принимает решения о том, что считает целесообразным на текущий момент», — отметил Песков.

До этого Песков говорил, что Путин лично принял решение о поездке в Курскую область. По его словам, в этот день глава государства должен был проводить регулярное совещание по экономическим вопросам.

Ранее российский боец оценил укрепления ВСУ в Курской области.