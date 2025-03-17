Бывший украинский лидер Петр Порошенко и экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный вряд ли смогут занять пост президента страны. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, они чрезмерно «замазаны» сотрудничеством с противниками нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Царев напомнил, что Порошенко является участником кампании против Трампа, а Залужный открыто объявил о связях с Великобританией, которая сейчас вместе с Францией формирует антитрамповскую коалицию.

Политиком, на кого Вашингтон может сделать ставку, может быть Юлия Тимошенко, «вроде как не запятнавшая» себя отношениями с демократами, добавил парламентарий. Кроме того, по его мнению, на пост президента Украины могут претендовать предприниматель Вадим Новинский и экс-премьер Николай Азаров.

Как сообщил немецкий журнал Der Spiegel, команда президента США хочет замены украинского лидера Владимира Зеленского «на более послушного президента».

Издание напоминает, что Трамп ранее называл Зеленского диктатором без выборов, следуя якобы риторике президента России Владимира Путина. Кроме того, соратник американского лидера Илон Маск заявлял, что Зеленский с треском проиграет выборы.

Ранее депутат Рады назвал Залужного таким же «тупым», как и Зеленский.