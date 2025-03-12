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В Германии назвали трех кандидатов, в которых США видят замену Зеленскому

Der Spiegel: Зеленского могут сменить Залужный, Тимошенко или Порошенко
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Jose Luis Magana/AP

Команда президента США хочет замены украинского лидера Владимира Зеленского «на более послушного президента», поэтому появление его преемника неизбежно. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Журнал напоминает, что Трамп ранее называл Зеленского диктатором без выборов, следуя якобы риторике президента России Владимира Путина. Кроме того, соратник американского лидера Илон Маск заявлял, что Зеленский с треском проиграет выборы. Der Spiegel также отмечает, что представители оппозиции Украины уже встречались с представителями Белого дома.

По мнению авторов материала, Зеленского могут сменить экс-главком Валерий Залужный, бывший президент Петр Порошенко или Юлия Тимошенко.

Отмечается, что для Киева Залужный «ввиду своей популярности является тем человеком, которого все политические силы на Украине, включая Зеленского, больше всего хотели бы привлечь на свою сторону перед выборами».

Юлию Тимошенко журнал назвал «политиком не вчерашнего, а позавчерашнего дня», но отметил, что она твердо намерена установить контакты с новой американской властью.

Третьим кандидатом на смену Зеленскому Der Spiegel назвал Петра Порошенко, который «имеет сравнительно большее влияние на украинскую политику, но он является противоречивой фигурой».

Ранее в США предрекли Трампу суд в МУС из-за политики по Украине.

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