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Депутат Рады назвал Залужного таким же «тупым», как и Зеленский

Нардеп Дубинский: Залужный такой же тупой, как Зеленский
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V_Zelenskiy_official/Telegram

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, в своем Telegram-канале назвал «тупым» экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после его слов об угрозе миропорядку со стороны США.

«Залужный, обвиняющий США в «подрыве мирового порядка» — такой же тупой, как Зеленский, если поет с ним в одну дудку», — считает Дубинский.

Парламентарий также допустил наличие у Зеленского и Залужного общих кураторов, упомянув инцидент с повреждением газопроводов «Северный поток».

«Сейчас этому умнику вспомнят другой «подрыв» — Северных потоков», — предупредил Залужного депутат.

Накануне экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Залужный заявил, что Соединенные Штаты разрушают мировой порядок, поставив под сомнение единство всего западного мира. По оценке Залужного, в сложившейся ситуации Америка пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия самих американцев.

Ранее в США назвали Залужного более удобной фигурой для Трампа, чем Зеленский.

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