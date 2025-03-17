В посольстве РФ высказались о протестах в Сербии

Власти Сербии предотвратили скатывание страны в гражданскую войну. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает РИА Новости.

«Власти, президент прежде всего, соответствующие службы, правительство предотвратили переход той черты, за которой начинается эскалация, за которой возможно кровопролитие и скатывание страны в острое гражданское кризисное противостояние», — сказал он.

По словам дипломата, европейские НПО цинично воспользовались недовольством сербского народа и стали «заводить» жителей страны.

До этого президент Сербии Александр Вучич говорил о радикализации протестов студентов. Сербский лидер связал это с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.