Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о просьбе Рубио к Венгрии не срывать санкции против России

Politico: Рубио просил главу МИД Венгрии Сийярто не срывать санкции против России
close
Craig Hudson/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в январе связывался с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, попросив Венгрию не срывать продление санкций против России со стороны Евросоюза. Об этом пишет газета Politico.

Рубио попросил Сийярто не накладывать вето на продление антироссийских рестрикций, указывается в материале. Как напоминает газета, в начале года Будапешт заявлял о планах выступить против продления санкций, но позже Дональд Трамп «неожиданно пригрозил Москве».

«Госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал его не срывать санкционную программу блока», — пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, разговор Рубио и Сийярто обеспечил дальнейшую заморозку финансовых активов России и сохранил торговое эмбарго.

3 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом поручил Госдепартаменту США и министерству финансов подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров Вашингтона и Москвы.

В феврале Рубио заявил, что Соединенные Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Украина ищет способы снять блокировку Венгрии по вступлению в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами