Стало известно о просьбе Рубио к Венгрии не срывать санкции против России

Госсекретарь США Марко Рубио в январе связывался с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, попросив Венгрию не срывать продление санкций против России со стороны Евросоюза. Об этом пишет газета Politico.

Рубио попросил Сийярто не накладывать вето на продление антироссийских рестрикций, указывается в материале. Как напоминает газета, в начале года Будапешт заявлял о планах выступить против продления санкций, но позже Дональд Трамп «неожиданно пригрозил Москве».

«Госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал его не срывать санкционную программу блока», — пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, разговор Рубио и Сийярто обеспечил дальнейшую заморозку финансовых активов России и сохранил торговое эмбарго.

3 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом поручил Госдепартаменту США и министерству финансов подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров Вашингтона и Москвы.

В феврале Рубио заявил, что Соединенные Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Украина ищет способы снять блокировку Венгрии по вступлению в Евросоюз.