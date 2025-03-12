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Украина ищет способы снять блокировку Венгрии по вступлению в Евросоюз

Сибига: Киев ищет варианты по снятию блокировки Венгрии процесса вступления в ЕС
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев рассматривает различные варианты по урегулированию вопроса, связанного с блокировкой процесса вступления республики в Евросоюз со стороны Венгрии. Его слова приводит «Европейская правда».

«Мы знаем позицию Венгрии, которая на сегодняшний день действительно заблокировала открытие переговорных кластеров. Мы очень рассчитываем на возможность привлечения дипломатического процесса для разблокирования, потому что это также интерес Европы – дальнейшее продвижение Украины на пути к членству в ЕС», — указал Сибига.

По словам главы МИД, сейчас Украина рассматривает разные варианты, «каким образом с венгерской стороной подойти к урегулированию этого вопроса».

До этого вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления республики в Евросоюз, воспользовавшись принципом единогласного принятия решений в этом вопросе.

Ранее президент Финляндии заявил, украинцы будут «европейцами, а не россиянами».

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