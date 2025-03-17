Do Rzeczy: лидеры ЕС отрицают реальность и играют с войной, к которой не готовы

Пока новая администрация президента США Дональда Трампа пытается урегулировать конфликт на Украине, лидеры Европы делают провоенные заявления, отрицая сложившуюся реальность. Об этом пишет польский портал Do Rzeczy.

В материале отмечается, что команда Трампа уже признала, что сегодня Вашингтон ведет «опосредованную войну» с Россией и предпринимает все шаги, чтобы ее остановить. В то же время «мирные усилия США, как это ни парадоксально, сопровождаются все более провоенными заявлениями со стороны видных европейских политиков», говорится в тексте.

«Не представив за три года никакого плана мирного урегулирования для Украины, кроме полной победы Киева и практически безоговорочной капитуляции Москвы, они отрицают реальность восстановления благоприятных условий дипломатии, за стол которой их все равно никто не приглашает. Вместо этого они выставляют напоказ призрак войны, сея страх, чтобы извлечь выгоду из внутренней и европейской политики, и в то же время играют с настоящей войной, к которой они совершенно не готовы и на которую не получили чьего-либо разрешения», — пишет издание.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на встрече европейских лидеров, посвященной событиям на Украине, заявил, что Киев представляет «партию мира», и призвал российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Если президент России «серьезно настроен на мир, он должен прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня», указал Стармер.

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление о мирном соглашении.