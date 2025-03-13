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На Западе сделали неутешительное для Украины заявление о мирном соглашении

Аналитик Хилл: любая сделка для Украины будет хуже, чем могла быть в 2022 году
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Любая долгосрочная сделка, которую Украина могла бы заключить с Россией в будущем, будет для Киева намного хуже, чем могла бы быть в 2022 году. Об этом пишет профессор военной истории в университете Калгари Александр Хилл в материале для Asia Times.

«Любая долгосрочная сделка, которую Украина могла бы заключить с Россией в ближайшем будущем, вероятно, будет для Украины гораздо хуже, чем та сделка, которая обсуждалась еще весной 2022 года. Независимо от точки зрения на конфликт, такая ситуация кажется неизбежной, учитывая реалии поля боя», — считает Хилл.

По мнению эксперта, возобновление переговоров в ближайшем будущем может принести результат. Хилл считает, что и Россия, и Украина будут вкладывать значительные средства в поиск долгосрочного соглашения.

Такая сделка должна иметь долгосрочный характер, и не только способствовать безопасности Украины, но и соответствовать «пересмотренным требованиям России к миру, изложенным в середине 2024 года», указал Хилл.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее в Раде заявили, что ситуация на фронте «не столь безнадежна».

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