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В РФ высказались об ожиданиях Европы от Трампа

Пушков: Европа рассчитывает, что Трамп не сможет договориться с РФ
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европа рассчитывает, что президент США Дональд Трамп не сможет договориться с Россией о завершении конфликта на Украине. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«Расчет европейцев состоит в том, что у Трампа не получится договориться с Москвой. И тогда они, торжествуя, прибегут в Белый дом, и скажут: «Мы же говорили!» — заявил Пушков.

При этом сенатор считает, что европейские политики недооценивают философию Трампа. По мнению Пушкова, непохоже, что глава Белого дома взялся за урегулирование украинского конфликта для того, чтобы потом отступить.

16 марта спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф сообщил, что телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться уже на этой неделе. Он добавил, что параллельно американская сторона продолжает взаимодействовать с украинскими властями по вопросу мирного урегулирования конфликта.

Также в РФ и США идет подготовка к личной встрече двух президентов. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, она будет организована, «как только появится необходимость для этого».

Ранее Меркель заявила, что Трамп восхищается Россией.

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Переговоры о мире на Украине
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