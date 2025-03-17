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Источник заявил, что Еврокомиссия будет срывать перемирие

ТАСС: перемирие на Украине невыгодно Еврокомиссии
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Yves Herman/Reuters

Возможное перемирие на Украине сейчас крайне невыгодно Еврокомиссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Перемирие на Украине крайне невыгодно ЕК в преддверии публикации Белой книги. Противостояние с Россией сейчас становится новым европейским проектом, который формирует глава Еврокомиссии фон дер Ляйен», — сообщил источник.

Любое снижение напряженности на Украине подрывает планы Брюсселя, добавил источник.

Недавно председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Украина должна использовать паузу в боевых действиях, чтобы подготовиться к «следующей фазе войны», которая неминуема и обязательно наступит после перемирия.

В свою очередь издание El Pais рассказывало, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже «проиграла».

Ранее Трамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной.

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