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Захарова высказалась об отношениях России и США

Захарова: в отношениях с США нужно ориентироваться на конкретные действия
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ориентироваться на поступки и конкретные действия в отношениях с США. Однако на данный момент Москва отмечает позитивную динамику в этом вопросе, пишет РИА Новости.

«Надо принимать к сведению все сигналы, безусловно, но, мне кажется, нужно ориентироваться, в первую очередь, на поступки и конкретные шаги и действия», — заявила Захарова на брифинге с журналистами.

Она подчеркнула, что Россия хочет верить в лучшее. Но наша страна уже становилась свидетелем того, как слова расходятся с делами или потом искажаются смыслы этих слов. Поэтому теперь РФ намерена смотреть на поступки Соединенных Штатов.

В феврале этого года после состоявшихся переговоров России и США в столице Саудовской Аравии помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что страны договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

12 марта состоялся телефонный разговор Ушакова с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, в ходе которого американская сторона предоставила Москве «определенную информацию».

До этого агентство Reuters писало, что Россия предоставила Соединенным Штатам «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на 30 дней, на которое согласилась Украина после встречи с американской делегацией в Джидде.

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