Во Франции выступили против конфискации активов России

Власти Франции пока не поддерживают идею конфискации замороженных активов Российской Федерации, но продолжают изучать связанные с этим возможности. Об этом заявила официальный представитель правительства республики, министр-делегат Софи Прима в эфире Sud Radio.

По словам политика, такой шаг может иметь «системные эффекты» для экономики Франции и Европейского союза в целом, если брать в расчет, что в банках ЕС находятся активы многих других неевропейских государств.

Накануне сообщалось, что Национальное собрание Франции рассмотрит проект резолюции об увеличении помощи Украине, в том числе предполагающий изъятие замороженных российских активов.

До этого издание Politico сообщило, что власти Европейского союза размышляют над конфискацией дополнительного объема российских активов. Уточняется, что первым идею конфисковать еще больше российских активов поддержал управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс, однако в оппозиции к нему выступили другие должностные лица из управляющих органов Европейского союза.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение Британии передать Украине российские активы.