Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции выступили против конфискации активов России

Франция выступила против конфискации активов РФ, но изучает такую возможность
close
Shutterstock

Власти Франции пока не поддерживают идею конфискации замороженных активов Российской Федерации, но продолжают изучать связанные с этим возможности. Об этом заявила официальный представитель правительства республики, министр-делегат Софи Прима в эфире Sud Radio.

По словам политика, такой шаг может иметь «системные эффекты» для экономики Франции и Европейского союза в целом, если брать в расчет, что в банках ЕС находятся активы многих других неевропейских государств.

Накануне сообщалось, что Национальное собрание Франции рассмотрит проект резолюции об увеличении помощи Украине, в том числе предполагающий изъятие замороженных российских активов.

До этого издание Politico сообщило, что власти Европейского союза размышляют над конфискацией дополнительного объема российских активов. Уточняется, что первым идею конфисковать еще больше российских активов поддержал управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс, однако в оппозиции к нему выступили другие должностные лица из управляющих органов Европейского союза.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение Британии передать Украине российские активы.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами