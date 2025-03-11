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Парламент Франции рассмотрит резолюцию по изъятию замороженных активов РФ

Парламент Франции 12 марта рассмотрит резолюцию по изъятию активов России
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OKcamera/Shutterstock/FOTODOM

Национальное собрание Франции рассмотрит проект резолюции об увеличении помощи Украине, в том числе предполагающую изъятие замороженных российских активов. Текст резолюции размещен на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты в своей резолюции призывают Евросоюз «впредь использовать замороженные российские активы для поддержки украинского сопротивления и восстановления Украины». Также резолюция предусматривает «дальнейшее усиление» помощи Украине.

Издание Politico ранее сообщило, что власти Европейского союза размышляют над конфискацией дополнительного объема российских активов. Уточняется, что первым идею конфисковать еще больше российских активов поддержал управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс, однако в оппозиции к нему выступили другие должностные лица из управляющих органов Европейского союза.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение Британии передать Украине российские активы.

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