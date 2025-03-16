Богданов заявил о необходимости освобождения заложников в Газе

Богданов на встрече с ХАМАС сказал о необходимости освободить заложников в Газе

Необходимо освободить заложников в секторе Газа, включая уроженца Донбасса Максима Харкина. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов на встрече с руководством ХАМАС в Дохе, говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что Богданов подчеркнул необходимость освобождения уроженца Донбасса Максима Харкина. Кроме того, на встрече рассмотрели проблематику выполнения соглашения о прекращении огня и обмена удерживаемых лиц, заключенного между ХАМАС и Израилем в январе.

В министерстве добавили, что Богданов встретился с председателем руководящего совета ХАМАС Мухаммедом Исмаилом Дервишем, а также заместителями председателя политбюро ХАМАС Халедом Машалем и Мусой Абу Марзуком.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил им план временного прекращения огня в Газе, так как убедился, что сейчас нет возможности сблизить позиции сторон для окончания войны и необходимо дополнительное время для переговоров. Речь идет о приостановке боевых действий на период Рамадана и Песаха. В первый день реализации плана будет освобождена половина заложников, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, отпустят остальных.

Позже стало известно, что ХАМАС освободит американо-израильского заложника и вернет останки еще четырех человек, если Израиль будет придерживаться соглашения о прекращении огня в Газе.

Ранее Трамп сделал ХАМАС «последнее предупреждение».