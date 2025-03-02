Стало известно, что США предложили Израилю и ХАМАС по Газе

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил Израилю и палестинскому движению ХАМАС план временного прекращения огня в Газе, так как убедился, что сейчас нет возможности сблизить позиции сторон для окончания войны и что необходимо дополнительное время для их переговоров. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на канцелярию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Израиль принимает план спецпосланника президента США Уиткоффа о временном прекращении огня на период Рамадана (священного для мусульман месяца поста; в этом году начался с заходом солнца 28 февраля) и Песаха(еврейской Пасхи; в этом году будет отмечаться с вечера 12 апреля до ночи на 20 апреля). В первый день реализации этого плана половина живых и погибших заложников будет освобождена, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники, живые и погибшие», — рассказали в офисе политика.

Там добавили, что ХАМАС отказывается от этого плана.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось

Ранее военный секретарь Израиля направился в Россию.