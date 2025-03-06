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Трамп сделал ХАМАС «последнее предупреждение»

Трамп пригрозил членам ХАМАС последствиями, если они не отпустят заложников
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Win McNamee/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников, угрожая серьезными последствиями. Об этом он заявил в посте на своей странице в соцсети Truth Social.

«Освободите всех заложников сейчас, а не потом <...>. Иначе для вас все кончено. Вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы продолжите удерживать заложников. Примите разумное решение — освободите их сейчас, или придется расплатиться», — написал Трамп.

5 марта американский портал Axios сообщил, что представители Соединенных Штатов тайно ведут переговоры с палестинским движением ХАМАС по поводу завершения конфликта в секторе Газа и освобождения заложников. Уточняется, что пока сторонам не удалось достигнуть соглашения. При этом журналисты отмечают, что прошлые администрации не пытались вести прямой диалог с ХАМАС без участия израильской стороны.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось.

Ранее стало известно, что США предложили Израилю и ХАМАС по Газе.

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