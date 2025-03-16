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Спецпосланник Трампа: РФ и США в рамках мирной сделки обсуждают Черное море

Уиткофф: Россия и США обсуждают доступ к Черному морю
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Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью CBS News, что обсуждение урегулирования на Украине включает Запорожскую АЭС и доступ к Черному морю.

По словам чиновника, прекращение огня в зоне конфликта предполагает, что люди не будут вести военные действия на границе протяженностью 2 тыс. км. Для этого нужно обсудить разные условия на поле боя. Уиткофф обратил внимание на то, что есть регионы, на которых «сосредоточены русские».

«Есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии на Украину. С этим нужно разобраться. Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море», — сказал он.

Уиткофф добавил, что, несмотря на множество элементов в конфликте, «никто не опускает руки», а все заинтересованные стороны, в том числе страны Европы, готовы сделать все необходимое для успешного разрешения ситуации.

Спецпосланник Трампа заявил, что контакты с российским президентом Владимиром Путиным 13 марта «были позитивными». Он отметил, что обсуждает с американским лидером итоги поездки в Москву. При этом Уиткофф опроверг утверждения ряда европейских политиков о якобы неискренности Москвы в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, позиция Москвы вполне конструктивна.

Ранее Уиткофф рассказал, когда Трамп может созвониться с Путиным.

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