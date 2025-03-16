«Никто не ожидал столь быстрого прогресса». Что в США думают о переговорах с Путиным

Матрешки с изображениями политических лидеров в сувенирной лавке в Москве, 11 марта 2025 года

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что видит конструктивную позицию России по Украине. Свой недавний разговор с президентом Владимиром Путиным он назвал позитивным. На следующей неделе российский лидер должен созвониться с Дональдом Трампом. Президент США надеется урегулировать конфликт «в течение недель».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что недавние контакты с российским лидером Владимиром Путиным в Москве «были позитивными». Он отметил, что обсуждает с Дональдом Трампом итоги поездки в Москву.

«Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии», — рассказал Уиткофф в эфире телеканала CNN.

«Разговор с президентом Путиным был позитивным», – добавил он.

Путин принял Уиткоффа в Кремле вечером 13 марта. Как сообщил позже пресс-секретарь Дмитрий Песков, американец представил дополнительную информацию по Украине, а Путин в свою очередь передал через него «дополнительные сигналы» для Трампа.

«Все конструктивно»

Уиткофф опроверг утверждения ряда европейских политиков о якобы неискренности Москвы в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, позиция Москвы вполне конструктивна.

«Мне жаль, когда люди дают такие оценки, не обладая необходимыми знаниями из первых рук», — отметил спецпосланник.

Он добавил также, что различия в позициях по украинскому урегулированию между сторонами сокращаются.

«Никто не ожидал столь быстрого прогресса. Речь идет об очень сложной ситуации, но мы <...> сокращаем разрыв между двумя сторонами. Я был с президентом (Трампом. – «Газета.Ru») весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как сократить дистанцию еще сильнее», — подчеркнул Уиткофф в эфире CNN.

Ожидается, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе, сообщил спецпосланник.

При этом американский президент ожидает разрешения украинского кризиса «в течение недель».

«Президент использует для описания временных рамок слово «недели», — подчеркнул он.

«Территории за гарантии»

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Киев может отказаться от части своих территорий в обмен на гарантии безопасности со стороны стран Запада.

«Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности», — заявил Уолтц в эфире телеканала ABC.

Он пригрозил, что Вашингтон может принять меры против Москвы, если она не пойдет на перемирие.

Уолтц добавил, что идею предоставления Украине членства в НАТО не поддерживают ни США, ни другие страны - участницы альянса.

»<...> Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это [исходит] не только со стороны Соединенных Штатов. Это и со стороны ряда других стран», — заключил он.

Газета The Independent со ссылкой на украинских чиновников пишет, что украинские власти смирились с тем, что нынешняя линия соприкосновения может быть заморожена, но уступка дополнительных территорий станет «красной линией» для Киева.

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«Мы действительно готовы заключить мир, но нам нужен длительный мир, а не кратковременное прекращение огня. Мы не хотим, чтобы наши дети сражались в этой битве», – отметил собеседник газеты.