Нетаньяху заявил о планах уволить главу Общей службы безопасности Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что предложит правительству уволить главу Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара из-за утраты доверия. Об этом политик заявил в ходе видеообращения, пишет РИА Новости.

«Я решил на этой неделе внести в правительство предложение об увольнении главы ШАБАК», — отметил он.

Политик подчеркнул, что у него сформировалось «стойкое недоверие» к Ронену Бару. Нетаньяху добавил, что во время «такой экзистенциальной войны», премьер-министр должен полностью доверять главе ШАБАК.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил им план временного прекращения огня в Газе, так как убедился, что сейчас нет возможности сблизить позиции сторон для окончания войны и необходимо дополнительное время для переговоров. Речь идет о приостановке боевых действий на период Рамадана и Песаха. В первый день реализации плана будет освобождена половина заложников, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, отпустят остальных.

Позже стало известно, что ХАМАС освободит американо-израильского заложника и вернет останки еще четырех человек, если Израиль будет придерживаться соглашения о прекращении огня в Газе.

Ранее Трамп сделал ХАМАС «последнее предупреждение».