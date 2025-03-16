Помощник Трампа предупредил о риске третьей мировой из-за желания «вытеснить русских»

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире ABC News заявил, что нежелание признать территориальные реалии в конфликте на Украине грозит третьей мировой войной.

Представитель команды американского лидера призвал руководствоваться национальными интересами США и реальным положением дел, а не только тем, что правильно, а что нет.

«Мы говорили об этом с европейцами и с украинцами: будем ли мы каждого русского вытеснять с каждого дюйма украинской территории, включая Крым? Стратегия администрации [экс-президента США] Байдена: сколько потребуется времени и денег, временные рамки не важны, что в итоге станет бесконечными боевыми действиями в условиях, при которых мы буквально теряем сотни тысяч людей месяцами, и что может перерасти в третью мировую войну», — сказал Уолтц.

В другом интервью 16 марта Уолтц сообщил, что урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от каких-то территорий в обмен на гарантии безопасности.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам инициированного Британией саммита назвал «острым» вопрос территориальных уступок России. По его мнению, именно их и добивается РФ. Украинский лидер отметил, что США поднимали этот вопрос в Джидде и получили позицию Украины, и подчеркнул, что республика не признает потерю территорий, которые уже находятся под контролем РФ.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года.

Ранее Уолтц допустил меры против РФ в случае отказа от прекращения огня.