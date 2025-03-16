Помощник Трампа допустил меры против РФ в случае отказа от прекращения огня

Уолтц: США могут принять меры против России при отказе от прекращения огня

Помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News заявил, что США могут принять меры против России, если она не пойдет на предложенный режим прекращения огня на Украине.

На соответствующий вопрос он ответил: «Несомненно, рассматриваются все варианты».

В другом интервью 16 марта Уолтц сообщил, что урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от каких-то территорий в обмен на гарантии безопасности.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам инициированного Британией саммита назвал «острым» вопрос территориальных уступок России. По его мнению, именно их и добивается РФ. Украинский лидер отметил, что США поднимали этот вопрос в Джидде, получили позицию Украины, и подчеркнул, что республика не признает потерю территорий, которые уже находятся под контролем РФ.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине.