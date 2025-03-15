Зеленский назвал «острым» вопрос территориальных уступок России

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам инициированного Британией саммита назвал «острым» вопрос территориальных уступок России, передает «РБК-Украина».

По его мнению, именно их и добивается РФ.

«США поднимали этот вопрос в Джидде, получили позицию Украины», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Украина не признает потерю территорий, которые уже находятся под контролем РФ.

14 марта в Белом доме подтвердили, что США обсуждают и с Москвой, и с Киевом статус этих территорий. Советник президента США Уолтц заявил, что стороны должны пойти на компромиссы для достижения мира. Президент США Дональд Трамп упомянул, что контроль над Запорожской атомной электростанцией также является часть переговоров. Неназванный дипломат республики утверждал, что в ходе переговоров в Джидде стороны обсуждали только вопрос территориальной целостности страны, а не территориальных уступок. Новые регионы уже закреплены в Конституции РФ, но Украина надеется вернуть территории с помощью дипломатии.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, что нужно для прекращения огня в зоне СВО.