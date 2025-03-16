В Раде раскритиковали перестановки в минобороны Украины

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала решение президента Украины Владимира Зеленского сменить руководство Генштаба ВСУ. Пост появился в ее Telegram-канале.

По словам Безуглой, новый начальник штаба Андрей Гнатов неуверенно показал себя во время командования восточным фронтом «Хортица». Кроме того, нардеп нашла у него признаки приспособленца.

«Гнатов неуверенно себя показал командующим восточным фронтом «Хортица» и имеет выраженные признаки приспособленца, избегал любых ситуаций, которые нуждались в отстаивании позиции», — отметила депутат.

Также она прокомментировала новый пост бывшего начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, который занял должность главного инспектора Минобороны Украины.

«У Баргилевича есть ряд интересных историй по взяткам и коммерции. Конечно, все без расследований. Идеальный Главный инспектор!» — высказалась Безуглая.

Она выразила уверенность, что главная инспекция Минобороны намеренно разваливается, чтобы в ВСУ «ничего не проверялось и замалчивалось».

О том, что Владимир Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ, стало известно 16 марта. Соответствующий указ опубликован на сайте украинских властей. При этом причины кадровых перестановок не называются.

Ранее Зеленский утвердил состав группы для участия в мирных переговорах.